Свыше семисот жалоб поступило от жителей Нижегородской области на проблемы с отоплением

Свыше семисот жалоб на проблемы с отоплением поступило от жителей Нижегородской области за новогодние каникулы. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что наибольшее число жалоб в этом направлении поступило от жителей областного центра.

Добавляется, что по сравнению с тем же периодом прошлого года их число увеличилось почти на 400 заявлений.

Уточняется, что в Нижегородской области было зафиксировано около 70 нарушений за данный период, из которых почти 50 — на отсутствие отопления.