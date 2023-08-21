Теплосети в Химках модернизируют с опережением графика

Модернизация инженерных сетей в Химках оказалась на повестке совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. В режиме прямого включения к совещанию присоединились глава городского округа Дмитрий Волошин, гендиректор ООО «ТСК Мосэнерго» Денис Горяинов и местные жители.

«Проблема была, мы получали жалобы от жителей в 2022 году. На текущий год была запланирована модернизация 15 участков. К этим 15 участкам подключено 300 многоквартирных домов, где живут 80 тыс. человек», - рассказал Дмитрий Волошин.

Он отметил, что на данный момент план выполнен на 81,5%, уже отремонтировано 11 участков.

«190 домов и 60 тыс. человек получили совершенно другое качество теплоснабжения. Осталось четыре адреса», - уточнил глава муниципалитета.

Заменить трубопровод осталось на улицах Железнодорожная, Парковая, Лавочкина и Юбилейный проспект. Работы идут с опережением графика: по плану срок установлен на 15 сентября, но завершение ремонта ожидают уже к 1 сентября.

Денис Горяинов отметил, что это важно, учитывая начало учебного года: родители с детьми смогут пойти в школы уже по благоустроенной территории. Также гендиректор ООО «ТСК Мосэнерго» рассказал о планах на 2024 год.