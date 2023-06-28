Тюменцы пожаловались на разваливающийся дом, который не признают аварийным

В Тюмени жильцы дома №47, находящегося на улице Индустриальной бьют тревогу, что здание не признают аварийным. Разрушения объекта уже видно невооруженным глазом. Жители города снимают дом на видео и выкладывают в соцсети, пытаясь привлечь внимание к проблеме, megatyumen.ru .

Жительница дома рассказывает, что в квартире обои отходят от стен, везде плесень, из-за чего пришлось отодвигать мебель. Также женщина сообщила, что во время дождя, по стенам внутри здания льется вода.

Ее товарищи по несчастью также отмечают, что в таком доме жить нельзя. В сообщениях горожан говорится, что в здание даже заходить страшно.

Здание было возведено в 1960-м году. Сначала оно являлось общежитием предприятия «Строймаш». По словам горожан, здесь живет довольно много пожилых людей, двое из них имеют 1 группу инвалидности по онкологии. А также есть один ребенок с ДЦП.

Городская администрация прокомментировала ситуацию, отметив, что проблема была рассмотрена на межведомственной комиссии. Власти сообщают, что согласно техническому заключению конструкции объекта находятся в работоспособном состоянии. В связи с этим вынесено решение об отсутствии причин, позволяющих признать дом аварийным.