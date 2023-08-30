У подольской школы №29 появится парковка

Сотрудники «Подольского комбината благоустройства» начали строить парковку около 29-й школы имени П.И. Забродина. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Подрядчик приступил к обустройству новой парковочной зоны после обращений горожан. Новое место для стоянки машин расположится по адресу улица Парковая дом 16.

Сейчас рабочие уже выполнили выемку грунта, засыпали нужную территорию щебнем и установили бордюр. Укладку самого асфальта и нанесение разметки завершат к 31 августа.

В школе, около которой обустроят новую парковку, учатся около восьми с половиной сотен детей, демонстрирующих высокие результаты в учебе. Количество желающих поступить в эту школу увеличивается каждый год. Скоро по губернаторской программе здесь появится пристройка на еще две сотни мест для ребят.