У школы №7 в Кашире обустроили парковку
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В подмосковной Кашире-2 закончили строительство новой парковки. Теперь оставить машины можно у седьмой школы на Центральной улице города.
До этого перед школой не хватало парковочной зоны. Раньше здесь был просто зеленый газон, который разделял тротуар и дорогу, что было неудобно для родителей школьников. Сейчас же есть парковка, вмещающая два десятка автомобилей.
В Московской области развитию комфортной и безопасной среды уделяют особое внимания. Так, у школ создается соответствующая инфраструктура: устанавливаются новые светофоры, создаются искусственные неровности, упрощается заезд родителей на территории учебных учреждений. Ранее глава региона Андрей Воробьев призвал руководителей муниципалитетов и членов областного правительства внимательно изучить вопрос парковок и, при необходимости, дополнительно их обустроить.