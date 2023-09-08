У школы №7 в Кашире обустроили парковку

В подмосковной Кашире-2 закончили строительство новой парковки. Теперь оставить машины можно у седьмой школы на Центральной улице города.

До этого перед школой не хватало парковочной зоны. Раньше здесь был просто зеленый газон, который разделял тротуар и дорогу, что было неудобно для родителей школьников. Сейчас же есть парковка, вмещающая два десятка автомобилей.

В Московской области развитию комфортной и безопасной среды уделяют особое внимания. Так, у школ создается соответствующая инфраструктура: устанавливаются новые светофоры, создаются искусственные неровности, упрощается заезд родителей на территории учебных учреждений. Ранее глава региона Андрей Воробьев призвал руководителей муниципалитетов и членов областного правительства внимательно изучить вопрос парковок и, при необходимости, дополнительно их обустроить.