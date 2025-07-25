Усиление инфраструктуры: в Пушкино планируется установка новых насосов для повышения надежности КНС

Представители Общественной палаты Московской области, в том числе Валерий Тимофеев, уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова, депутаты окружного Совета и активные жители Пушкино провели инспекцию КНС-27, чтобы оценить ее текущее состояние и проверить надежность используемого оборудования.

В рамках мероприятия участникам продемонстрировали работу станции, они осмотрели ее территорию и получили подробную информацию о принципах ее функционирования. Основными темами обсуждения стали состояние КНС-27 и надежность используемого оборудования.

Местная жительница Вера Иващенко, которая также присутствовала на проверке, выразила облегчение в связи с тем, что обслуживанием станции занимается не частная компания, а муниципальная служба.

«Нас успокоило то, что обслуживание КНС-27 перешло к муниципалитету, как и должно было быть. На душе стало легче от того, что станция все-таки будет работать правильно. Мне даже показали, что все насосы и грабли исправны», — сказала Вера Иващенко.

На данный момент на объекте работают пять насосов, еще один находится в процессе монтажа и центровки. Общая производительность станции составляет более 10 000 кубических метров в час. Для обеспечения дополнительной надежности и стабильности работы планируется установка трех дополнительных насосов.

Принятые меры направлены на снижение потенциальных рисков и существенное улучшение эксплуатационных характеристик станции.