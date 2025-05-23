В Дубне жителей аварийного барака расселят до конца года

Дом № 28 по улице Тверской, строительство которого подходит к завершению, предоставит возможность для расселения. Несмотря на то, что этот дом не включен в программу комплексного развития территории, компания-застройщик выделила две квартиры для тех, кто проживает в аварийном бараке по соседству. Жильцы получат полностью готовые квартиры с ремонтом и установленной сантехникой. Еще шесть семей будут переселены в другой строящийся дом. Расселение всех жителей первого аварийного барака в Дубне будет завершено до конца текущего года, без ожидания реализации программы комплексного развития территории благодаря совместным усилиям команды главы Дубны и застройщика.

В настоящее время в Дубне активно ведутся строительные работы сразу по трем проектам: на улице Тверской, на проспекте Боголюбова и в районе особой экономической зоны.