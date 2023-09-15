В городском округе Коломна прошло расширенное совещание на тему энергетики

В администрации округа прошло кустовое совещание под руководством советника министра энергетики Московской области Владимира Мельника.

В центре внимания собравшихся была подготовка объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Московской области к осенне-зимнему периоду.

На совещании побывали представители администраций и коммунальных служб не только Коломны, но и других городских округов.

Как доложил заместитель главы администрации Городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич, готовность всех объектов ЖКХ к зиме в среднем составляет 99 процентов.

«К прохождению отопительного периода подготовлено 1826 домов из 1845 МКД округа», – подчеркнул Дмитрий Ходасевич.

Он также отметил стопроцентное завершение профилактических работ на водопроводных и канализационных сетях. Также прошло успешную проверку подавляющее большинство котельных. Заготовлено в округе и топливо. Это значит, что зимой в домах коломчан будет тепло.