В Городском округе Коломна в этом году приводят в порядок 15 дворовых территорий

В девяти дворах рядом с многоквартирными домами в Коломне закончили работы по благоустройству.

Там демонтировали строе покрытие, уложили новый асфальт и установили бортовой камень. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа на официальной странице в социальных сетях. В целом в порядок должны привести 15 площадок около МКД.

«Сейчас в работе еще шесть дворовых территорий, – рассказала профильный заместитель главы администрации Людмила Мордовская. – Сроки завершения контракта сдвинулись, так как нам пришлось расстаться c нерадивым подрядчиком. В настоящее время работы по всем адресам на финальной стадии, осталось только завершить укладку асфальта. С этой работой новый подрядчик обещает справиться да конца недели.»

Людмила Мордовская уточнила, что специалисты держат на контроле не только сроки, но и качество выполненных работ, в том числе уложенного покрытия. Если подрядчик будет использовать некачественные материалы или нарушит технологию работ, то ему придется все переделать, при чем за свой счет.

Напомним, что работы по благоустройству продолжаются во всем регионе. Для команды губернатора Подмосковья это направление стало одним из приоритетов.