В Городском округе Пушкинский благоустроили пешеходные дорожки

Коммунальщики привели в порядок пешеходные дорожки в одном из дворов на центральной улице города Пушкино — Тургенева.

Рядом с домом № 6а находится сквер, ведущий к вокзалу и автовокзалу, поэтому поток пешеходов здесь значительный. Замена была плановой.

Сотрудники муниципального казенного учреждения «Пушгорхоз» недавно приступили к работам. Сейчас во дворе заменили бордюры на асфальтированной дорожке. Из-за активной эксплуатации этой территории бордюры обветшали на протяжении почти 30 метров. Работу выполнили практически за один день с помощью бригады профессионалов. Замена асфальта не потребовалась.

Пушкинское городское хозяйство не только ведет плановые работы по благоустройству, но и откликается на просьбы жителей, когда они предлагают дополнительно улучшить внешний вид как дворовых территорий, так и общественных пространств.