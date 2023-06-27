В Городском округе Пушкинский продолжается подготовка к отопительному сезону

Полным ходом идет подготовка к отопительному сезону в Городском округе Пушкинский. Этот вопрос находится на личном контроле у главы территории Максима Красноцветова.

На днях руководитель муниципалитета провел выездную встречу с представителями МБУ «ЖЭУ Пушкино» в поселку Лесные поляны, чтобы проверить ход подготовительных работ.

«На регулярной основе мы проводим оценку работы управляющих компаний в рамках подготовки к отопительному периоду. Проверяем качество выполнения регламентных работ. Особое внимание мы уделяем тем домам, которые попали под смену управляющей компании», - поделился глава Г. о. Пушкинский Максим Красноцветов.

В частности во время мероприятия осмотрели многоквартирные дома на улице Ленина. Отметим, что МБУ «ЖЭУ Пушкино» недавно приняла несколько домов в поселке Лесные поляны от другой УК, которая выполняла свои обязанности не должным образом.

Решение о смене УК было принято на общем собрании собственников. Одной из главных причин стала нестабильная платежная дисциплина.