В городском округе Воскресенск обновляют сети водоснабжения

Активная работа по модернизации сетей водоснабжения продолжается в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск.

Специалисты работают ускоренными темпами. Сейчас они ведут земляные и строительно-монтажные работы.

Как сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, на данный момент на нескольких точках сейчас устанавливают бетонные основания, водоотлив и монтируют футляры, это улицы Маркина, Комсомольская, Андреса и переулок Юбилейный. На Центральной продолжаются строительно-монтажные работы, а участок от ВЗУ до улицы Промплощадка уже запущен.

Всего в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск планируют проложить около 5 км. водопровода. Завершить работы должны к концу октября.