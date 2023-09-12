В городском округе Воскресенск обновляют сети водоснабжения
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Активная работа по модернизации сетей водоснабжения продолжается в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск.
Специалисты работают ускоренными темпами. Сейчас они ведут земляные и строительно-монтажные работы.
Как сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, на данный момент на нескольких точках сейчас устанавливают бетонные основания, водоотлив и монтируют футляры, это улицы Маркина, Комсомольская, Андреса и переулок Юбилейный. На Центральной продолжаются строительно-монтажные работы, а участок от ВЗУ до улицы Промплощадка уже запущен.
Всего в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск планируют проложить около 5 км. водопровода. Завершить работы должны к концу октября.