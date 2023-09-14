В городском округе Воскресенск продолжается модернизация водопровода

Так, по адресу: Промплощадка, 7Б, четыре человека работают над благоустройством. Задействованы самосвал и экскаватор-погрузчик. Остальные работы на этом адресе окончены.

Еще 19 человек работают на улице Андреса. Они также используют технику – три самосвала и три экскаваторов-погрузчиков. Идет разработка траншеи, строительство основания из песка и бетона, на котором установят футляры с рабочей трубой. Затем эту территорию тоже благоустроят.

На пересечении улиц Маркина и Комсомольской в городском округе Воскресенск работают пять человек, они обеспечены самосвалом и экскаватором-погрузчиком.

Разработкой грунта и установкой основания и водопроводных камер занимаются десять человек в переулке Юбилейном. Также они монтируют футляры с рабочей трубой. В работе используется самосвал и экскаватор-погрузчик.

Еще две точки в городском округе Воскресенск, где продолжаются работы, находятся на улицах Центральная и Весенняя. На Весенней десять человек с полноповоротным экскаватором и самосвалом обустраивают траншею и ставят основание, монтируют трубу. На Центральной место работ уже засыпают, также проводят благоустройство.