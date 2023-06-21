В Химках продолжаются масштабные преобразования города

В своем ежегодном обращении к жителям Химок, глава города Дмитрий Волошин, рассказал о масштабной модернизации систем водо- и теплоснабжения, которая проводится в рамках программы модернизации ЖКХ.

За 10 лет было капитально отремонтировано более 3100 подъездов, 758 многоквартирных домов, 219 дорог протяженностью почти 160 километров.

В ближайшие три года планируется заменить 26 километров трубопроводов по 42 адресам, а в планах на 2023 год - заменить 15 участков. В этом году также модернизируют 4 водозаборных сооружения, заменят 10 участков водопровода, начнут строительство нового резервуара-аккумулятора чистой воды в Подрезково и реконструируют напорный коллектор на Новосходненском шоссе.

«Важным аспектом ЖКХ является газовая безопасность. В Химках установлены более 4500 газоанализаторов, которые автоматически блокируют подачу газа в случае утечки. В этом году планируется установить еще 3000 таких устройств», - сказал Дмитрий Волошин.

Кроме того, в Химках реализуют президентскую программу «Социальная газификация». В прошлом году к газу было подключено 160 домов, в этом году планируется построить еще 16 километров газопровода в частных секторах и подвести газ еще к 70 домам.

Также в этом году в Химках начнут комплексную модернизацию уличного освещения, которая включает в себя установку 18 тысяч новых энергоэффективных светильников и обустройство более 260 пунктов питания. Работу каждой лампочки можно будет отследить онлайн в едином центре управления светом, что позволит контролировать состояние системы электроснабжения в режиме реального времени и оперативно реагировать на внештатные отключения или перегорания. Все эти меры позволят обеспечить более комфортные условия жизни для жителей Химок и снизить нагрузку на экологию города.