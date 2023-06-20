В Химках завершили запланированный ремонт дорог уже на 70%

В городском округе Химки продолжается активная фаза ремонта дорог. Планы намеченные на этот год выполнили уже на 70%. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

«Всего в этом году мы капитально отремонтируем десять участков дорог общей площадью более 95 тысяч м² и протяженностью более 11 км. На данный момент работы завершены на 70%», – отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Сейчас ремонт закончили уже на 6 участках. Так, полотно полностью обновили на улице Спартаковской, в кварталах Свистуха и Вашутино, съезде с улицы Первомайской в районе домов №69 и №77, а также в деревнях Жилино и Саврасово.

В дальнейшем ремонтникам предстоит закончить работы еще на 4 участках дорог. Например, сейчас в порядок приводят улицу Маяковского. Там производится демонтаж и установка нового бортового камня, замена полотна. Отметим, что после выполнения работ каждый объект проходит специальную экспертизу.