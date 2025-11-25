В Ивантеевке модернизируют котельные без отключения отопления

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов лично проконтролировал ход капитального ремонта ключевых объектов теплоснабжения в Ивантеевке, посетив 22 ноября котельные на Студенческом проезде и «Заводскую». Оба объекта модернизируются в рамках государственной программы, при этом работы ведутся без прекращения подачи тепла в жилые дома — на время ремонта нагрузку перераспределяют между котельными.

Котельная на Студенческом проезде достигла 80% готовности, и уже на следующей неделе планируется пробный запуск части из пяти котлоагрегатов. Полное введение объекта в эксплуатацию запланировано в течение 30 дней после начала пусконаладочных работ.

Особенностью ремонта на «Заводской» — одной из крупнейших котельных города — стала необходимость поэтапного вывода из работы шести котлоагрегатов, чтобы не оставить жителей без отопления в холодный сезон.

Параллельно ведутся работы на шести участках тепловых сетей, включая магистраль на Центральном проезде, которая подключена к котельной «Заводская». Здесь готовность оценивается в 85%, а подача ресурса потребителям осуществляется по временным схемам. Такой подход позволяет проводить масштабную модернизацию инфраструктуры без нарушения комфорта жителей — все дома получают тепло в штатном режиме, несмотря на ремонтные работы.

«Сложность выполняемых работ заключается в том, что нельзя вывести все механизмы одновременно, чтобы за раз выполнить работы. Но мы уверенно движемся к завершению выполнения капитального ремонта на всех объектах теплоснабжения Ивантеевки», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Стратегия поэтапного ремонта без полного отключения объектов демонстрирует эффективное управление критической инфраструктурой в отопительный период. По завершении всех работ жители Ивантеевки получат не только более надежную систему теплоснабжения, но и практический пример того, как можно проводить масштабную модернизацию, минимизируя неудобства для потребителей.