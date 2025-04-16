В Кашире проведен детальный контроль состояния жилого фонда

В верхней части Каширы-2 состоялся выездной рейд, целью которого была оценка состояния многоквартирных домов и прилегающих территорий.

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов лично проконтролировал ход работ в сопровождении команды специалистов. В проверке также приняли участие заместители главы, инспекторы Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области, представители администрации, сотрудники МБУ «Благоустройство», управляющей компании МУП «Водоканал» и депутаты окружного Совета.

Маршрут обхода охватил улицы Центральную, Садовую и Вахрушева. Особое внимание уделялось чистоте и порядку в подъездах жилых домов, состоянию дворовых зон, игровых и спортивных комплексов, а также организации парковочных мест. Михаил Шувалов лично общался с жителями, прохожими и работниками почтового отделения, выслушивая их замечания и предложения.

«Мы провели инспекцию жилого фонда, находящегося в ведении управляющей компании МУП «Водоканал». В частности, посетили дом № 28 по улице Садовой, жители которого обратились с проблемой необходимости утепления фасада. Я поручил совместно с управляющей компанией и Фондом капитального ремонта Московской области изучить возможность решения данного вопроса. В целом, состояние дворовых территорий я оцениваю как хорошее»,-резюмировал Михаил Шувалов,глава городского округа Кашира.

По итогам проверки, а также на основании обращений, полученных в ходе общения с горожанами, Михаил Шувалов дал конкретные указания ответственным службам для оперативного устранения выявленных недостатков.