В Королеве отремонтировали дорогу на Институтском проезде

В наукограде продолжается капитальный ремонт муниципальных дорог. На прошлой неделе рабочие завершили ремонт очередного участка дорожной инфраструктуры нашего города — новое асфальтовое покрытие появилось на Институтском проезде в микрорайоне Юбилейный.

На данном участке дорожники полностью заменили старый бордюрный камень, сняли устаревшее покрытие и уложили новый слой асфальта. Для выполнения работ используются современные асфальтобетонные смеси, произведённые из отечественных материалов.

Кроме того, завершен капитальный ремонт дорог на улице Богомолова, Ярославском проезде и проезде Дзержинского. В настоящее время дорожная техника задействована на улице Жуковского. Следующим этапом станет приведение в порядок Дворцового проезда.

В общей сложности в этом году будет отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров дорог. Масштабные работы значительно улучшат транспортную инфраструктуру города, повысив безопасность и комфорт передвижения как для водителей, так и для пешеходов.