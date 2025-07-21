В Котельниках ведут работы по ликвидации последствий дождевых паводков

После мощных ливней в городском округе Котельники наблюдаются локальные подтопления в нескольких районах. Для оперативного реагирования на ситуацию, все службы переведены в режим повышенной готовности. Проводятся работы по откачке воды, очистке ливневой канализации и восстановлению нормальной работы водоотводящих систем.

В микрорайоне Белая Дача, возле домов №13 и №15, образовалось скопление воды на придомовой территории. Причиной стало переполнение ливневой канализации. Сотрудники муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Котельники» оперативно провели очистку системы водоотвода, и затопление было ликвидировано.

На Новой улице, в доме №14, из-за обильных осадков произошло затопление подъезда на верхних этажах. Проблема возникла из-за перегрузки ливневой системы здания. Вода откачана, управляющая компания занимается уборкой помещений и устранением последствий инцидента.

В районе пруда Силикат, возле дома №24, территория вокруг затопило из-за засора в ливневой канализации. Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Спецтранс» оперативно провели очистку, и вода была полностью удалена.

В районе Опытного поля, в связи с подъемом уровня воды в реке Люберка, пострадали прибрежные участки. На месте работает аварийная бригада МУЖКП «Котельники», предпринимаются меры для стабилизации ситуации.

Затоплены участки двух автомобильных дорог областного значения: Дзержинское шоссе и Железнодорожная улица. Для решения проблемы привлечены специалисты ГБУ МО «Мосавтодор», ведутся работы по отводу воды и очистке дорожного полотна.

Администрация округа поддерживает постоянную связь с коммунальными и дорожными службами. Все обращения граждан обрабатываются в приоритетном порядке. Работы будут продолжаться до полного устранения последствий неблагоприятных погодных условий.