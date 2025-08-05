В Красноармейске продолжается модернизация тепловых сетей

На улице Дачной, например, степень готовности проекта составляет уже 80%. В настоящее время специалисты занимаются подготовкой полиуретановых труб, включая их резку и подготовку к сварному монтажу в траншее.

Для обеспечения безопасности при проведении сварочных работ над траншеей устанавливаются специальные укрытия. Условия работы под ними, особенно в неблагоприятную погоду, могут быть непростыми, однако, по словам экспертов, это никак не влияет на качество выполняемых работ. После завершения всех этапов, траншея будет засыпана, а территория восстановлена. Финальные работы по благоустройству территории запланированы на весну, чтобы дать возможность почве хорошо уплотниться.

Кроме того, подрядчики, осуществляющие обновление тепловых сетей, завершили модернизацию участка в Северном микрорайоне, вблизи домов №5 и №10. Также значительный прогресс достигнут в работах на проспекте Испытателей, 25/2.

В рамках программы по замене изношенных тепловых сетей и запорной арматуры, проводятся комплексные мероприятия. Включают в себя демонтаж старых труб, установку современных задвижек и шаровых кранов, а также восстановление теплоизоляции.

Эти улучшения, как ожидается, приведут к уменьшению потерь тепла, повышению стабильности подачи тепла и снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций в предстоящий отопительный сезон.