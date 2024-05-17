В МГИМО на базе кафедры Министерства ЖКХ Подмосковья начали обучать участников СВО

В Одинцовском филиале МГИМО МИД России на базовой кафедре Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области открылась программа профпереподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для участников СВО.

«Это рассматривается нашим государством как основа для формирования новых управленческих кадров, как на новых территориях, так и на территориях дальних субъектов РФ», - отметил вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Программа рассчитана на одиннадцать недель. В ее рамках занятия проведут управленцы регионального и федерального уровней, руководители компаний, работающих в коммунальной сфере. Помимо этого, каждую неделю будут проводиться выездные мероприятия.

По окончании программы слушателям будут вручать документы гособразца о профессиональной переподготовке.