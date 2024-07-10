В мкр. Ожерелье подмосковной Каширы прошла «выездная администрация»

Первый заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников вместе с заместителями главы и профильными специалистами провели очередную встречу с жителями микрорайона Ожерелье в формате «выездной администрации».

В ходе встречи жители обратились с различными вопросами. Наиболее актуальными для жителей округа стали вопросы ЖКХ. Так, местный житель рассказал о важности заделывания межпанельных швов для целостности конструкции и комфортного проживания людей в доме №5 по улице Ленина в Кашире-3. Выполнить задание поручено УК «Жилресурс».

Кроме того, сотрудники управляющей компании «Жилресурс» должны провести обследование дома №1 по улице Заводской и прилегающей к нему территории. В подъезде дома №3 проведут уборку, а во дворе дома — окос.

Участниками выездной администрации стали ветераны. Год назад они обратились с просьбой установить в качестве памятника самоходной артиллерийской установки 2С9 «Нона-С». На нынешней встрече ветераны поблагодарили Администрацию за исполнение их просьбы. Мемориал установлен около городского парка в Кашире-2.