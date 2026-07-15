В Наро-Фоминске отремонтировали 18 подъездов из 62 по программе 2026 года

В Наро-Фоминске продолжают обновлять подъезды в рамках программы текущего года. Образцовым примером служит третий подъезд в доме №7 на улице Маршала Куркоткина.

После недавнего ремонта в подъезде стало чисто, аккуратно и, как отмечают сами жители, уютно. Всего в адресный перечень на 2026 год вошел 62 подъезда — масштабное обновление позволяет заметно повысить комфорт проживания и преобразить внешний вид многоквартирных домов.

В перечень работ входят покраска стен, потолков, электрощитов и лифтовых дверей, приведение в порядок тамбурных дверей и входных групп, замена почтовых ящиков и установка информационных стендов. Особое внимание уделяется качеству применяемых материалов и аккуратности отделки — чтобы результат сохранялся как можно дольше.

Ремонтные работы ведутся строго по графику. На данный момент уже сданы 18 обновленных подъездов. До конца июля подрядчик планирует завершить еще семь объектов. Полностью программа будет реализована до октября — все работы обещают выполнить в установленный срок.