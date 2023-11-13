«В настоящий момент есть сложности»: плата за ЖКХ может вырасти из-за новой услуги

В Госдуме во втором чтении рассматривается законопроект, который добавит еще одну услугу ЖКХ в список уже имеющихся. Теперь за состоянием домов и необходимостью проведения капремонта в них будут следить уполномоченные организации, а УК останутся ответственными только за решение возникающих проблем.

Ожидается, что появление еще одной услуги отразится и на стоимости «коммуналки» — в платежках могут появиться дополнительные цифры. Так ли это, нам рассказал исполнительный директор ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

«Да, такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. Параллельно с этим Минстроем РФ ведется разработка свода правил для определения необходимости включения многоквартирных домов в программу капитального ремонта. В настоящий момент есть сложности с прозрачностью включения МКД в программу капитального ремонта», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Принимаемые документы, объяснил эксперт, помогут упростить процедуру обследования домов перед капремонтом и привести к единому стандарту критерии оценки состояния МКД.

«Тарифы взноса на капитальный ремонт каждый регион устанавливает самостоятельно. Увеличится ли в связи с принимаемыми документами размер тарифа, можно будет узнать только в Фонде капитального ремонта того или иного субъекта Российской Федерации или в администрации муниципалитета после того, как проект примут», — добавил Романов.

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