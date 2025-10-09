В Новосибирске температура в квартирах опустилась до 15 градусов: отопления нет

В Новосибирске сохраняется проблема с отоплением: многие жители остаются без тепла, несмотря на начавшиеся снегопады. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Сообщается, что в жилых помещениях Ленинского района температура воздуха не превышает 15 градусов тепла, а отопление отсутствует почти в половине домов. Из-за холода в помещениях СибГУТИ студенты переведены на удаленное обучение до 11 октября.

Мэр города Максим Кудрявцев утверждает, что проблема затронула только два дома, и ответственность за это лежит на управляющих компаниях. Он подчеркнул, что в основном все дома подключены к отоплению, и именно управляющие компании несут ответственность за оставшиеся неподключенные объекты.

В департаменте энергетики добавили, что оба этих дома обслуживаются ТСЖ, и в одном из них идет капитальный ремонт внутренних тепловых сетей. Прокуратура начала проверку для выяснения обстоятельств и причин задержек с отоплением в городе.

