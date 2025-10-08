В Закамске кипяток заливает дом: жильцы ищут помощь

В Закамске в многоквартирном доме, находящемся в аварийном состоянии, произошла утечка горячей воды. По информации источника, инцидент длится на протяжении трех месяцев, сообщили «Вести».

Жильцы дома, расположенного на улице Гальперина, сообщают о коммунальной проблеме. Расселение этого здания, возведенного в 40-х годах, запланировано лишь через шесть лет, и с каждым днем условия проживания становятся все хуже. Три месяца назад произошел прорыв трубы отопления в одной из нежилых квартир.

Жильцы своими силами пытались остановить поток воды, но даже с помощью подручных средств, таких как матрас, им не удалось полностью перекрыть утечку. Теперь из квартиры непрерывно течет кипяток, а весь подъезд окутан паром. Внутри дома повышенная влажность, окна запотевшие, а на стенах образовалась плесень.

Попытки связаться с управляющей компанией и службами экстренного реагирования до сих пор не принесли результатов. Тем не менее, в обслуживающей организации утверждают, что в сентябре на место выезжала бригада рабочих, которая устранила течь.

Эта злополучная квартира привлекает внимание асоциальных элементов: была предпринята попытка кражи ванны, но бдительные соседи смогли спугнуть злоумышленников. Жильцы опасаются, что в один из дней из квартиры украдут радиаторы отопления, и тогда весь дом останется без тепла в зимний период.

Представители городской администрации рекомендовали жильцам подать жалобу в Инспекцию государственного жилищного надзора.

