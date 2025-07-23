В округе Пушкинский на 75 % завершена реконструкция важного водозаборного узла

Этот жизненно важный объект, введенный в эксплуатацию еще в 1963 году, обеспечивает водой более 17 000 жителей. В рамках масштабной реконструкции планируется двукратное увеличение пропускной способности водозаборного узла. Согласно условиям контракта, будет установлена современная станция очистки воды, заменена внутренняя инфраструктура инженерных сетей, водопровод и кабельные коммуникации.

В настоящее время ведутся фасадные работы и благоустройство внутри здания насосной станции. На сегодняшний день общая степень готовности проекта составляет 75%. Все работы планируется завершить в течение текущего года.

В рамках государственной программы, направленной на развитие инженерной инфраструктуры, включено 19 ключевых объектов, в том числе семь водозаборных узлов и канализационных коллекторов.

В настоящее время в Пушкинском городском округе реализуются программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, охватывающие семь водозаборных узлов: ВЗУ № 1 и № 3 в городе Пушкино, ВЗУ № 8 в поселке Тарасовка, ВЗУ № 12 в микрорайоне Кудринка, ВЗУ № 14 и № 18 в поселке Правдинский, а также ВЗУ № 42 в деревне Левково.

Ожидается, что к 2026 году будет обновлена четверть водозаборных узлов округа Пушкинский, что позволит существенно улучшить качество воды, предоставляемой населению.