В округе Пушкинский ведутся активные работы, направленные на модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

Глава округа Максим Красноцветов провел совещание с коллективом МУП «ЖКХ Лесной», которое с мая этого года отвечает за обеспечение жителей коммунальными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения.

На встрече присутствовали 57 сотрудников муниципального предприятия «ЖКХ Лесной». Формат мероприятия был организован как открытый разговор, что позволило работникам предприятия задать вопросы непосредственно главе муниципалитета. В ходе обсуждения были затронуты вопросы, касающиеся планов по ремонту коммунальных сетей, методики сбора данных о потреблении воды у населения, а также планов по обновлению технической базы предприятия.

«Мы можем сделать предварительные выводы и наметить дальнейшие шаги в работе. Хочу выразить признательность Губернатору Московской области Андрею Воробьеву и председателю Правительства региона за оказанную поддержку и принятые решения. Мы продолжаем поставлять необходимое оборудование – в ближайшее время ожидается поступление 19 единиц современной техники», - заявил Максим Красноцветов.

Глава округа выразил благодарность коллективу за их вклад в стабилизацию работы предприятия и подчеркнул важность сохранения высокой эффективности в дальнейшей деятельности.