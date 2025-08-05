В округе Пушкинский запланирована модернизация 22 объектов жилищно-коммунального хозяйства

«Жилищно-коммунальный сектор сейчас – наша главная задача. В связи с заменой поставщика ресурсов, уходом с территории филиала МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» и передачей активов в муниципальную собственность в соответствии с государственной программой, мы приступили к мероприятиям по реконструкции 22 объектов. Это позволит значительно повысить качество поставляемой воды для жителей», – подчеркнул глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовлен пакет документов по еще 19 объектам, расположенным на территории округа Пушкинский, которые планируется включить в программу в 2025-2026 годах. Общий объем запланированных объектов для государственной программы составляет 62 единицы. Кроме того, в рамках этой же программы будет обновлен канализационный коллектор в микрорайоне Заветы Ильича.

В округе активно идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону. Выполняется очистка водопроводных сетей, включая центральные магистрали, сети внутри кварталов и внутридомовые трубопроводы, согласно установленному графику и по обращениям от населения.