В округе Шатура готовят новую котельную к отопительному сезону

Ведутся подготовительные мероприятия по подготовке к отопительному сезону новой котельной в поселке Мишеронский округа Шатура.

Глава округа Шатура, Николай Прилуцкий, проконтролировал ход подготовительных работ на новой блочно-модульной котельной, расположенной в поселке Мишеронский. Он акцентировал внимание на необходимости завершения всех этапов до начала отопительного периода.

«На объекте уже завершены монтажные и установочные работы оборудования. До запланированного начала наладочных процессов остается полтора месяца. В указанный срок подрядные организации, совместно с поставщиками ресурсов, должны выполнить работы по подключению к газовой сети, водоснабжению, канализации и электроснабжению», – сообщил Николай Прилуцкий.

Новая котельная оснащена отдельными системами для теплоснабжения и подачи горячей воды. В настоящее время, когда в поселке отсутствует система горячего водоснабжения, это позволит дополнительно поддерживать работу отопительной системы. Кроме того, это исключает необходимость реконструкции котельной при будущей модернизации тепловых сетей поселка.