В Подмосковье близятся к завершению работы по очистке скатных кровель многоквартирных домов. Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, степень готовности работ составляет 95%.

В ведомстве отметили, что в муниципалитетах очистили уже почти 14,9 тысячи скатных кровель. На крышах с помощью специальных скребков и инструментов убрали снег и лед.

«Чистили все крыши под углом наклона и выступающие части, на которых мог скапливаться снег», - отметила глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

В 34 городских округах работы выполнили уже на 100%. В числе таких муниципалитетов — Волоколамск, где очистили кровли по 365 адресам.

В случае обнаружения сосулек или наледи на козырьках балконов или свесах нужно обратиться в Единую Диспетчерскую службу Подмосковья или управляющую компанию.