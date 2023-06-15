В Подмосковье подготовили к зиме уже около трех тысяч километров теплосетей
Фото: [МОС АВС]
В Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону проверили состояние уже почти трех тысяч километров теплосетей, передает областное Министерство ЖКХ.
В ведомстве отметили, что в ходе проверок в муниципалитетах выявили свыше ста утечек – их устранят до наступления похолодания.
На данный момент в области выполнили примерно треть от общего плана подготовительных работ. Полностью сети проверили в Зарайске, Луховицах, Лыткарино и ЗАТО Восход. Завершить проверки планируется в сентябре.
В июне-июле в регионе стартуют проверки в военных городках.