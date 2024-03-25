В Подмосковье с начала года выписали штрафы на 49 млн рублей за незаконную перевозку строительных отходов

В Подмосковье с начала этого года выписали штрафы почти на 49 миллионов рублей за незаконную перевозку строительных отходов. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Так, с января камеры на дорогах региона зафиксировали нарушения со стороны 602 перевозчиков, которые транспортировали строительный мусор без специального талона.

«Все они были оштрафованы и получили административные постановления в упрощенной форме. Общая сумма штрафов составила 48 миллионов 970 тысяч рублей», - сообщила глава ГУСТ области в ранге министра Светлана Аипова.

К примеру, в Дмитрове с начала месяца выписали 59 постановлений на сумму более 14 миллионов рублей.