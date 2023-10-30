В Подмосковье вырос потенциал социальной газификации

Проект социальной газификации стартовал в Подмосковье со 115 тысяч домовладений. Об этом генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов напомнил на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«На сегодняшний день потенциал участия оценивается в 142 тысячи», — сообщил Баранов.

Он отметил, что на изменение границ населенных пунктов, появление дополнительных участков напрямую влияет на объем работ и финансирование по социальной газификации.

«Если домовладение находится в границах населенных пунктов, где есть действующий газопровод, то мы обязаны его газифицировать», — добавил он.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» детально остановился на изменении границ некоторых населенных пунктов, на примере которых хорошо видно, как растет потенциал социальной газификации.

«Например деревня Анциферово, г. о. Орехово-Зуево — многоконтурный населенный пункт. Благодаря локациям, которые вошли в населенный пункт, получили дополнительный объем строительства — 4 км газопровода», — рассказал Баранов.

Еще один пример — деревня Кузнецово, г. о. Раменский. В состав деревни включены дополнительно 317 земельных участков. Это означает почти 8 км дополнительного строительства газопровода.