В Подмосковье за лето более 20 тысяч раз промыли дворы и общественные пространства
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору]
В Подмосковье за летний период более 20 тысяч раз были промыты проезды общественных и дворовых территорий. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, были промыты 774 общественных пространства, 336 внутриквартальных проездов и более 3,8 тысячи дворовых территорий.
Территории промывают с помощью спецтехники. В труднодоступных местах работа проводится вручную.
Наибольшие объемы работ провели в Пушкино, Ленинском округе и Дзержинском.