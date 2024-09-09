В Подмосковье за лето более 20 тысяч раз промыли дворы и общественные пространства

ЖКХ

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору]

В Подмосковье за летний период более 20 тысяч раз были промыты проезды общественных и дворовых территорий. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, были промыты 774 общественных пространства, 336 внутриквартальных проездов и более 3,8 тысячи дворовых территорий.

Территории промывают с помощью спецтехники. В труднодоступных местах работа проводится вручную.

Наибольшие объемы работ провели в Пушкино, Ленинском округе и Дзержинском.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области