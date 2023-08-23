В подмосковной Кашире активно окашивают траву во дворах и скверах
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Кашира]
Коммунальщики Каширы держат на строгом контроле состояние мест общего пользования жителей округа. Только за прошлую неделю здесь окошена трава на территории свыше 210 тысяч квадратных метров.
Дворы, детские площадки, зоны отдыха, газоны выглядят опрятно, люди чувствуют себя комфортно. Кроме окоса травы, работники управляющих компаний вывозят мусор, в случае необходимости производят опиловку деревьев. Руководители УК для качественной работы приобретают ручные бензиновые триммеры и механизированные газонокосилки.