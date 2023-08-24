В подмосковной Кашире приступают к реализации программы капремонта домов на 2023-2025 годы

В Кашире в ближайшее время строительные бригады начнут капитально менять кровли и обновлять газовое оборудование в десяти многоквартирных домах.

Таким образом, в городском округе стартует целевая областная программа по проведению капитального ремонта. В ее рамках в лучшую сторону преобразятся 57 домов. После соответствующих конкурсных процедур контракты на ремонтные работы получили ООО «Альпкомстрой», ООО «Ситигазстрой» и ООО «Лифтовой Альянс».

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капремонта.