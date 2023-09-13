В подмосковной Коломне успешно реализуется программа по ремонту подъездов в жилых домах

В Коломне за последние семь лет отремонтировано более двух с половиной тысяч подъездов. Еще 205 парадных обновят до конца 2023 года.

По словам замглавы администрации округа Дмитрия Ходасевича, в настоящий момент в порядок приведены около 40 процентов объектов от запланированного объема. К подрядным бригадам претензий нет, все работают качественно и из намеченного графика не выходят. Это, к слову, хорошо видно на примере двухэтажного дома на улице Октябрьской. Здание построено больше 100 лет назад, здесь, конечно же, непросто делать ремонт, но, тем не менее, капитальное обновление идет успешно. За ходом работ следят и работники администрации округа, и жители этого дома. Кстати, маляры красят стены в цвет, который выбрали владельцы квартир.

Добавим, что программа по ремонту подъездов в многоквартирных домах началась в 2016 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.