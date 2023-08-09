В подмосковном Домодедове по просьбам жителей отремонтируют автомобильную дорогу

В городском округе Домодедово обновляется трасса от села Успенское к деревне Гальчино.

За ремонт дороги проголосовали жители на портале «Добродел». Как пояснили в региональном Минтрансе, этот участок является высокоинтенсивным, им каждый день пользуются более десяти тысяч автомобилистов. Дорожники заменят почти три километра изношенного полотна.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в округе обновятся более 24,5 километров пути на восьми региональных участках.