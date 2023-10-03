В подмосковном Можайске обновили покрытие на двух улицах

В Можайске завершили работы по укладке нового покрытия в черте города — на улице Молодежной и проезде Мира.

Для обустройства нового покрытия потребовалось более 800 тонн асфальтобетонной смеси. Как отмечают в региональном Минтрансе, ремонт проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По отремонтированным участкам идет выезд на одну из центральных дорог города — центральную улицу Мира. Благодаря обновленному покрытию стало удобнее и безопаснее в общей сложности 20 тысяч автомобилистам, которые здесь проезжают каждый день.

Всего в Можайском округе до конца ремонтного сезона заменят больше 22 километров покрытия на 13 региональных участках.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил профильным службам сосредоточить внимание на ремонте дорог и безопасности движения.