В подмосковном Подольске обсудили работу коммунальных служб во время снегопада

Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов провел совещание, на котором главное внимание было уделено разбору работы коммунальных предприятий во время обильного снегопада, выпавшего накануне.

Отмечено, что на борьбу со стихией было отправлено 600 рабочих и 140 единиц спецтехники. Когда стало понятно, что необходимо ускорить процесс расчистки улиц и дворов от снега, на помощь отрядили дополнительный автотранспорт. В итоге процесс получился управляемым. Практически не было тревожных сигналов от населения по состоянию дворов, тротуаров, парковочных мест.

Отметим, коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме, приводя в порядок территорию всего округа. Игорь Артамонов держит этот вопрос на личном контроле.