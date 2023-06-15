В подмосковном Пушкино успешно реализуется проект «Светлый город»

Городской округ Пушкинский неизменно выполняет губернаторскую программу по уличному освещению. Нет сомнений, что и в этом году задача будет успешно решена.

Проект «Светлый город», напомним, взял старт в 2017 году. За это время миллионы жителей Подмосковья по достоинству оценили, насколько комфортнее и безопаснее стало на улицах. Как отмечает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, работы по уличному освещению являются одним из самых приоритетных направлений в работе ведомства. При этом внимание уделяется не только городам, но деревням и поселкам. Только в этом году в области на 173 объектах будет обустроено новое освещение.

В Пушкино неравнодушные жители голосуют на портале «Добродел» за дома, которые нуждаются в капитальном ремонте, и за улицы, которые, по их мнению, должны стать более освещенными.

В 2023 году модернизация затронет не менее десяти объектов, в том числе пять скверов. Современные светильники будут радовать жителей Пушкино, Ивантеевки и села Тарасовка.