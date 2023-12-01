В подмосковных Мытищах снесли аварийный многоквартирный дом

В Мытищах продолжается работа по ликвидации аварийных зданий, недостроев и незаконных построек.

Очередной дом пошел под снос на улице 3-я Крестьянская, откуда расселили людей. Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, объект полностью демонтирован, участок свободен от застройки и строительного мусора. Жильцы были переселены еще в феврале 2022 года.

Всего в городском округе выявлено 328 объектов незавершенного строительства. В настоящий момент ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 199 объектов.