В Самаре подрядчик по капремонту оставил многоквартирный дом без крыши, спровоцировав потоп

В Самаре работы по капитальному ремонту кровли в доме на улице Спортивной привели к чрезвычайной ситуации. Подрядная организация, начав демонтаж старого покрытия, неожиданно прекратила работы и покинула объект, не обустроив временную защиту от осадков.

Как сообщили активисты регионального отделения ОНФ, здание простояло без крыши три дня. За это время несколько квартир на верхних этажах оказались затоплены дождевой водой.

Для разрешения конфликта было организовано совещание с участием жильцов, представителей подрядчика и фонда капремонта. Ремонтники попытались оправдать свой уход с объекта тем, что управляющая компания не подготовила чердачное помещение. В УК, в свою очередь, парировали, что к оговоренному сроку весь мусор с чердака был вывезен.

Помимо халатности подрядчика, жителей беспокоит и качество завезенных материалов. На этом фоне общественники взяли ситуацию на особый контроль и намерены инициировать повторную проверку качества работ в проблемном доме.

