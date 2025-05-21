В Щелкове стартовала масштабная программа благоустройства дворовых территорий

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков объявил о начале комплексной программы по обновлению дворов. В рамках этой программы в этом году планируется преобразить 12 дворовых территорий с учетом пожеланий местных жителей.

«Мы создаем пространства, которые будут отвечать потребностям жителей: от детских и спортивных площадок до удобных парковочных мест, освещения, современных тротуаров и качественного дорожного покрытия», — отметил Булгаков.

Работы уже начались, и завершение всех преобразований намечено на сентябрь. В список объектов, включенных в программу, вошли следующие адреса:

р.п. Фряново, ул. Победы, д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А;

р.п. Фряново, ул. Победы, д. 4, 5, 6;

Проспект 60 лет Октября, д. 9, 15, 17;

Проспект 60 лет Октября, д. 2, 2А, 2Б, 4;

ул. Беляева, д. 8, 10;

ул. Беляева, д. 3А, 8А, 10А;

д. Богослово, д. 9, 10, 12, 13;

д. Долгое Ледово, д. 7А, 9, 11, 12;

п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 2, 4, ул. Авиационная, д. 5, 7;

ул. Талсинская, д. 8, 8А, ул. Сиреневая, д. 4, 4А, ул. Комсомольская, д. 2, 2А;

ул. Гагарина, д. 1;

д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 1, 2, 3, 4, 7.

Ранее представители администрации Щелкова предоставили подробную информацию о проекте благоустройства территории по адресу: проспект 60 лет Октября, дома №2, №2А, №2Б и №4. Здесь планируется установить четыре искусственных «подушки», обновить детскую площадку, провести работы по озеленению, а также отремонтировать проезды, парковки, тротуары и бордюры. Жители смогут оценить появление зоны для воркаута, песочницы, дополнительных парковочных мест, удобных скамеек и современных урн.