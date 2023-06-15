В Свердловской области из крана пошла вода с марганцем и аммиаком

В Свердловской области у людей из крана пошла вода с сильным запахом аммиака. Несоответствие качеству стало поводом для перерасчета платы за ресурс. Специалисты установили в воде превышенное количество вредных веществ, сообщает tagilcity.ru .

Камышловский районный суд признал, такая ситуация является нарушением прав потребителей. По жалобам села Никольское Роспотребнадзор подал иск. Также специалисты ведомства провели экспертизу воды.

В ходе исследований установлено, что в воде было повышено содержащие бора, железа, марганца, аммиака. Также имелись и другие физические признаки низкого качества жидкости. В связи с инцидентом МУП «Восточное коммунальное хозяйство» получило предостережение. Но предприятие не стало предпринимать каких-либо действий для улучшения ситуации.

По решению суда жителям села предлагается потребовать от компании пересчета платы, в случае отказа потребители могут обратиться в суд.