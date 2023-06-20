В Тюмени непогода вызвала жуткие последствия

В Тюмени после неблагоприятных погодных условий обрушились деревья, улицы оказались затоплены, а также местами провалились дороги, сообщает nashgorod.ru .

Из-за обильных осадков и сильного ветра тюменцев ждал неприятный сюрприз. Жители города делятся своим негодованием. На некоторых улицах, по их словам, даже в ботинках невозможно пройти. Также сообщается о провалившемся асфальте на проезжей части.

Кроме того, местами жители Тюмени остались без света. Непогода спровоцировала отключение электроэнергии в нескольких районах города. Городские власти сообщают, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.