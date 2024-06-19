В Воскресенске проходят гидравлические испытания тепловых сетей

Воскресенский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» совместно с областной аварийной службой проводят гидравлические испытания сетей повышенным давлением. Это поможет выявить проблемные участки и устранить дефекты.

Испытания проходят на воскресенских тепловых сетях от котельных и ЦТП. Специалисты проводят осмотр и анализ трубопроводов на прочность и плотность.

Проверки проходят с постепенным увеличением давления до величины пробного. После производят обход по всей длине трубопроводов. В случае обнаружения проблемного участка, аварийная бригада выезжает на место и предпринимает меры по локализации.

Такое своевременное выявление дефектов летом позволяет устранить проблемы и обеспечить жителей качественными и бесперебойными услугами в холодные сезоны. Завершить испытания на тепловых сетях планируют в августе.

Отметим, ГКУ МО АВС участвуют в испытаниях по распоряжению регионального вице-губернатора – министра энергетики Московской области Евгения Хромушина.