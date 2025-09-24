Кипяток хлынул из подъезда жилого дома на улицу в Хабаровске

В Хабаровске произошел инцидент: многоэтажный жилой дом оказался затоплен горячей водой. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

Согласно информации, инцидент произошел в доме номер 9 по улице Калараша. Ночью прорвало трубу горячего водоснабжения, что привело к затоплению подъезда и выходу кипятка на соседнюю улицу Краснореченскую.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из подъезда дома вырывается мощный поток горячей воды. После этого на дороге образовались обширные лужи, ставшие следствием прорыва. Местная жительница, комментируя ситуацию, отметила: «Калараша, 9. Вода опять вся льется на Краснореченскую».

