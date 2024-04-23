Видеокамеры в Подмосковье за неделю зафиксировали 161 случай сброса мусора из автомобилей

Камеры системы «Безопасный регион» за неделю зафиксировали 161 случай сброса мусора из автомобилей в неположенном месте. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

К примеру, 75 случаев было выявлено в Чехове, 20 — в Ленинском округе: возле контейнерных площадок в Коробово, Спасском, Молоковском, Видном.

Всего по фактам сброса мусора из машин в неположенных местах по упрощенной системе составили 59 административных постановлений на сумму 650 тысяч рублей. По остальным 102 случаям проводится дополнительная проверка.