Видеокамеры в Подмосковье за неделю зафиксировали 161 случай сброса мусора из автомобилей

ЖКХ

Фото: [ГУСТ МО]

Камеры системы «Безопасный регион» за неделю зафиксировали 161 случай сброса мусора из автомобилей в неположенном месте. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

К примеру, 75 случаев было выявлено в Чехове, 20 — в Ленинском округе: возле контейнерных площадок в Коробово, Спасском, Молоковском, Видном.

Всего по фактам сброса мусора из машин в неположенных местах по упрощенной системе составили 59 административных постановлений на сумму 650 тысяч рублей. По остальным 102 случаям проводится дополнительная проверка.

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